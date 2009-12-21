МВС порахувало врятованих від торгівлі людьми

Цього року в Україну повернули понад 350 постраждалих від торгівлі людьми, у тому числі 45 неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

За повідомленням, на даний час в Україні прийнято вже третю державну програму протидії торгівлі людьми, яка передбачає проведення масштабного комплексу заходів, спрямованих на викорінення цього негативного явища.

Спеціально створеними міжвідомчими робочими групами здійснюється розробка законів про протидію торгівлі людьми, про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, вносяться зміни до законодавства для удосконалення і приведення його у відповідність до європейських стандартів, узагальнюється практика судового розгляду кримінальних справ про злочини зазначеної спрямованості.

З метою профілактики торгівлі людьми та усунення її негативних наслідків проводиться широкомасштабна інформаційно-просвітницька робота, впроваджуються соціально-орієнтовані рекламні кампанії, забезпечується належне функціонування ”телефонів довіри” та ”гарячих ліній”, соціальних служб і нещодавно створених п`яти центрів реабілітації для потерпілих від міжнародного трафіка.

Лише упродовж 11 місяців цього року виявлено 290 злочинів, передбачених ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Встановлено місцезнаходження та повернуто в Україну 353 потерпілих від торгівлі людьми, у тому числі 45 неповнолітніх, знешкоджено 10 організованих груп зазначеної спрямованості.

Разом з цим, згідно зі статистичними даними, протягом 11 місяців року у провадженні слідчих підрозділів органів внутрішніх справ перебувало 255 кримінальних справ даної категорії (+17%) за 513 епізодами злочинної діяльності трафікерів. Відносно 95 (+73%) обвинувачених судами застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Направлено до суду 77 кримінальних справ (за аналогічний період минулого року - 78).