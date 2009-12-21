Міліція незаконно видає дозволи на проживання десяткам іноземців

У Житомирській, Київській та Харківській областях органи прокуратури виявили факти незаконної видачі працівниками міліції дозволів на імміграцію та посвідчень на постійне проживання в Україні більш як 60 іноземцям.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

У зв’язку з цим прокурорами порушено 18 кримінальних справ, внесено 220 приписів і подань, за результатами розгляду яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 210 посадових осіб. Видані незаконні документи опротестовані.