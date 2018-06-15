НОВЕ ПРАВОСУДДЯ: ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ВІДБУЛОСЯ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ

Вперше в історії українського правосуддя відбулося судове засідання, діловодство за яким здійснювалося засобами електронного зв’язку, а розгляд справи – в режимі телеконференції через мережу Інтернет.

Постійно діючий третейській суд при Асоціації "Українська третейська спілка" розглянув позов фірми "Інтерон" (м. Київ) до київського підприємства "Укрпривінвест".

Позов був поданий в електронною поштою і підписаний електронним цифровим підписом згідно з вимогами чиннного законодавства України. Діловодство по справі провадилось в електронному вигляді: ухвали про порушення провадження, про призанчення засідання надсилалися сторонам електронною поштою з цифровим підписом суддів. Так само в електронному вигляді з цифровим підписом суд отримав заперечення відповідача, та завірені цифровими підписами копії документів що були доказами по справі по справі.

Саме судове засідання проходило в режимі відеоконференції, тобто кожен з учасників третейського розгляду знаходився в своєму офісі (фізично в різних містах України) і приймав участь у конференції за допомогою зв`язку через Інтернет. Для організації засідання використовувалось программне забезпечення що давало змогу всім учасникам бачити один одного, спілкуватися і разом працювати з документами.

Як проходив розгляд справи можна побачити на відео http://www.youtube.com/watch?v=3_PIV4dg5Eg

Під час відеоконфренції всі учасники процесу мали можливість розглядати документи, ставити питання, заявляти клопотання та виступати в судових дебатах, при цьому здійснювався відеозапись третейського розгляду.

Після досліження обставин справи і з`ясування позицій сторін, від представники сторін були відключені від відеоконференції і судді працювали над рішенням по справі в закритому режимі. Після того, як судді дійшли згоди щодо рішення по справі, представники сторін знову отримали доступ до відеоконференції і судом було оголошено рішення по справі. Відеозапис оголошення рішення суду можна передивитись на https://freetrial.webex.com/freetrial/playback.php?FileName=http://sud-ua.com/video/2009-11-30-oglasheniye-resheniya.wrf

Третейський розгляд здійснювала колегія третейських судів, які були обрані за згодою сторін (головуючий суддя Віктор Агєєв, суддя-доповідач Марк Болдирєв та суддя Денис Кешкентій, секретар суду - Сергій Дібров).

Рішення Третейського Суду видано сторонам також і в паперовому вигляді з підписами суддів і печаткою. Рішення набрало закконної сили і є обов`язкове до виконання відповідно до законодавства України. З текстом рішення (http://sud-ua.com/2009/11/30/rishennya-interon-vs-ukrprivinvest/) та протоколу судового засідання (http://sud-ua.com/2009/11/30/protokol-interon-vs-ukrpryvinvest/) можна ознайомитись на сайті третейського суду.

Таким чином вперше в історії українського правосуддя відбулося судове засідання, яке завдяки використанню інформаційних технологій відповідало всім сучасним вимогам щодо зручності, швидкості, прозорості та неупередженості судового розгляду.

Весь процес від подання позову до винесення остаточно рішення по справі займав 13 днів, не потребував від сторін ніяких витрат і клопіт крім офіційних, рішення винесено виключно з юридичних міркувань. Все це в сукупності свідчить про те, що технологія розгляду спорів впроваджена Українською Третейською Спілкою практично не має зараз аналогів в Україні.

Сама структура участі в проекті побудована за принципом хабу: усі учасники приєднуються до єдиної третейської угоди, що надає можливість розглядати усі взаємні суперечки в третейському суді. Приєдання до спільноти відбувається шляхом реєстрації на сайті www.sud-ua.net за запрошенням одного з дійсних учасників.

Таким чином утворюється об`єднання (соціальна мережа) юридичних і фізичних осіб всередині якого всі суперечнки між учасниками розглядаються виключно в третейському суді. Кожен учасник цієї спільноти отримує цифровий підпис, що дає можливості реального впровадження електронного документообігу між учасниками як господарському обороті, так і в процесуальних відносинах при розгляді спорів.

Детальніше з побудовою цієї системи можна ознайомитися на сайті Третейського суду: http://sud-ua.com/pro-nash-sud/dokumenty-sudu/polozhennya-pro-vytraty/