ВР визначила уповноважений орган, який реєструватиме ГМО

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично-модифікованих організмів».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний закон проголосували 328 із 430 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, даним законом вводиться нова стаття щодо повноважень центрального органу виконавчої влади з питань ветеринарної медицини. Цією статтею передбачено, що даний орган здійснює державну реєстрацію ГМО джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО, або отриманих з їх використанням.

Також цей орган затверджує перелік кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО, та перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО.

Він також проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використання ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел.

Також в законі передбачено ряд змін, які стосуються державної реєстрації ГМО та продукції виробленої з їх застосуванням.