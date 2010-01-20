У березні Україну запитають, як поживають антикорупційні закони

На засіданні Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), яке має відбутися наприкінці березня 2010 року, передбачається розгляд питання щодо запровадження Україною нового антикорупційного законодавства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це повідомив представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні Аке ПЕТЕРСЕН під час зустрічі з міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ, що відбулася 19 січня в Мін‘юсті.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи набуття чинності з 1 квітня 2010 року пакету антикорупційних законів - ”Про засади запобігання та протидії корупції”, ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та ”Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”, ухвалених Верховною Радою України 11 червня 2009 року.

Як зазначив міністр юстиції України, на сьогодні в Україні не існує жодних мотивів – ані юридичних, ані політичних, для подальшого відтермінування введення у дію антикорупційного пакету законів.

Зокрема, на переконання міністра юстиції, Конституційний Суд винесе позитивний вердикт щодо конституційності основних положень антикорупційних законів, оскільки указаними законами не звужуються громадянські права, а лише вводяться певні обмеження для представників публічної влади.

Міністр також зазначив, що попри наявність в експертному середовищі окремих зауважень до певних норм нових антикорупційних законів, жодних заперечень щодо доктрини указаних законів в Україні не висловлюється.

Як відомо, Верховна Рада України відклала набуття чинності з 1 січня на 1 квітня 2010 року пакету антикорупційних законів - ”Про засади запобігання та протидії корупції”, ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” та ”Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень”.