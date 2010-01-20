Тимошенко пішла судом на ЦВК

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО оскаржила рішення Центральної виборчої комісії від 17 січня про відмову зареєструвати спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, сьогодні до ЦВК надійшла ухвала про призначення засідання Київського апеляційного адміністративного суду за позовом представника Ю.ТИМОШЕНКО щодо рішення ЦВК, яке було прийняте на виконання ухвали КААС про розгляд комісією питання реєстрації спостерігачів від Грузії.

«Наша постанова, яка була прийнята 17 січня 2010 року, оскаржена в суді, і ми сподіваємось, що суд об’єктивно, всебічно вивчить обставини справи, і визнає, що ЦВК діяла правомірно, коли приймала рішення про направлення усіх матеріалів до Генеральної прокуратури України», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, зараз всі документи, подані Посольством Грузії на реєстрацію офіційними спостерігачами представників від цієї країни, передані до Генпрокуратури, і ЦВК немає ніяких документів з цього приводу.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ також зазначив, що ЦВК розгляне питання реєстрації офіційних спостерігачів від Грузії в разі, якщо до комісії повторно надійдуть документи від цієї країни.

«Якщо відповідне звернення від Грузії буде оформлено у відповідності з вимогами Закону «Про вибори Президента України» та роз’ясненнями ЦВК щодо порядку реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій, воно, безумовно, буде розглянуто ЦВК нарівні з усіма іншими зверненнями, без будь-якої дискримінації», - наголосив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. 11 січня ЦВК відмовила в реєстрації 2011 офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії, мотивуючи рішення неправильним оформленням спостерігачами документів.

13 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав протиправними дії Центральної виборчої комісії, яка відмовила в реєстрації спостерігачам від Грузії, і зобов`язав ЦВК розглянути це питання на найближчому засіданні.

17 січня ЦВК так і не зареєструвала офіційних міжнародних спостерігачів від Грузії на виборах Президента України.

Того ж дня ЦВК вирішила звернутися до Генеральної прокуратури України з метою перевірки документів, поданих Грузією на реєстрацію міжнародних спостерігачів від цієї країни.