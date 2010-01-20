Парламент знову згадав про педофілів

11:32, 20 січня 2010
Право
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Планується розглянути звіт ТСК

Верховна Рада України планує заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин, пов’язаних зі звинувачуваннями у розбещуванні неповнолітніх.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, парламент планує ухвалити рішення за результатами звіту ТСК з розслідування діяльності влади Києва.

Також депутати мають намір розглянути законопроект щодо змін законодавства у галузі державної підтримки літакобудівної промисловості.

Крім того, ВР планує внести зміни до закону про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

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