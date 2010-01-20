Справу про замах на проректора НАУ передано до суду

Столична прокуратура затвердила обвинувальний висновок і передала до Апеляційного суду Києва кримінальну справу за обвинуваченням чотирьох осіб у замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів першого проректора Національного авіаційного університету.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

На потерпілого було скоєно два замахи на життя із застосуванням вогнепальної зброї (5 лютого та 1 квітня минулого року). Під час останнього нападу кілера було затримано на місці події, а згодом і всіх виконавців злочину, зокрема і замовника.

Кримінальну справу було порушено за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Вона розслідувалася слідчими СУ ГУ МВС України у місті Києві. За вчинення даного злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.