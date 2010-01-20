Працівники ГУБОЗ на Київщині попередили замовне вбивство

Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою України попередили замовне вбивство громадянина М.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких працівниками ГУБОЗ було інсценоване вбивство цього чоловіка, затримано зловмисників, повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

19 січня внаслідок проведеної спецоперації у торговому центрі, розташованому в Києво-Святошинському районі Київської області, під час передачі організатору цього злочину речових доказів, що „підтверджують” смерть потерпілого, та, відповідно, отримання частини коштів за виконання замовлення у сумі 8 тисяч доларів США, було затримано шістьох громадян України, чотири з яких - уродженці Вірменії.

У затриманих вилучено карабін „Сайга” та набої до нього, два пістолети („ПМ” та „Форт”, за попередніми даними пристосовані для стрільби гумовими кулями), бронежилет. Окрім цього, правоохоронці вилучили два автомобілі, якими пересувались затримані, фотокартку громадянина М., що „підтверджує” його смерть, та вже згадану суму грошей «за виконання замовлення», а також інші речові докази.

За цим фактом слідчим управлінням ГУБОЗ МВС України порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Здійснюється комплекс слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на повне та об`єктивне розслідування кримінальної справи, з метою притягнення всіх винних до кримінальної відповідальності.