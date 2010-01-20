Уряд Ізраїлю проголосує відміну віз з Україною 31 січня

Попереднє голосування уряду Ізраїлю про відміну віз з Україною призначено на 31 січня.

Цю інформацію кореспондентові УНІАН підтвердили в прес-службі Посольства Ізраїлю в Україні.

Як повідомляє портал IzRus, 11 січня пройшло останнє робоче засідання комісії з питання відміни віз з Україною. У ньому брали участь керівник МВС Ізраїлю Елі ІШАЙ, міністр туризму Стас МІСЕЖНІКОВ, секретар уряду Цві ХАУЗЕР, високопосадовці дипломатичного відомства й міністерства юстиції.

У зв`язку з тим, що компромісу між сторонами з питання введення безвізового режиму досягнуто не було, прийнято рішення, що наприкінці місяця урядовий кабінет проголосує з цього приводу. Орієнтовно, голосування призначене на 31 січня.

Джерела в оточенні міністра туризму С.МІСЕЖНІКОВА вважають, що глава уряду Беньямін НЕТАНЬЯХУ проголосує за відміну віз з Україною.

Ініціативу введення безвізового режиму з Україною вже підтримали публічно соратник керівника МВС Ізраїлю з фракції ШАС Амнон КОЕН і голова парламентської коаліції від ”Лікуда”, виходець з Харкова Зєєв ЕЛЬКІН.

При цьому Міністерство юстиції і МВС виступають проти цього кроку. Е.ІШАЙ аргументує свою позицію тим, що якщо це станеться, Ізраїль захлесне потік нелегальних робочих мігрантів і повій з України. Чиновники Мін’юсту підтримують його, наполягаючи на тому, що такий крок викличе різке невдоволення США, оскільки Україна – один з світових лідерів у сфері работоргівлі. За словами представників відомства, Україна перебуває у глибокій економічній кризі і багато її громадяни мріють про те, аби емігрувати. Тому, щойно буде скасовано візовий режим, до Ізраїлю хлине потік нелегальних мігрантів і злочинних елементів. Така ситуація фактично сприятиме зростанню работоргівлі, і слід чекати на це вкрай негативної реакції Вашингтона.

Принципової домовленості про відміну віз з Україною було досягнуто 7 грудня під час переговорів, які відбулися в Києві між главами МЗС Ізраїлю Авігдором ЛІБЕРМАНОМ і прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Тоді ж було орієнтовно визначено термін підписання офіційної угоди з цього питання – червень 2010 року (у такому разі вона набере чинності до кінця цього року).