БЮТ надіслав до ГПУ і СБУ запит щодо нібито телефонних переговорів між Тимошенко і Саакашвілі

БЮТ надіслав до Генеральної прокуратури України та СБУ запит щодо інформації, оприлюдненої представниками Партії регіонів, стосовно нібито телефонних переговорів між Юлією ТИМОШЕНКО та Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Ми зробили вже запит і в Генпрокуратуру, і в СБУ. Ми зробили це вчора, як тільки ця інформація була оприлюднена», - сказав він.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, всі чудово розуміють, що така інформація, оприлюднена «регіоналами», є провокацією, і це вже було підтверджено скандалом з начебто розбещенням дітей народними депутатами.

Водночас, за його словами, БЮТ вимагатиме від правоохоронців з’ясувати, хто стоїть за організацією цієї провокації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 січня, народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО звинуватив прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО в діях, «спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні».

В.КОЛЕСНІЧЕНКО звернувся до СБУ, МВС і Генпрокуратури з проханням перевірити інформацію про «державну зраду і про шпигунство на користь іноземної держави», які нібито мають місце в діях Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому він у сесійному залі продемонстрував узятий з Інтернету запис розмови, в якій нібито беруть участь Ю.ТИМОШЕНКО і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив, що під час цієї розмови політики нібито домовлялися «про втручання у вигляді грузинських спостерігачів у виборчий процес» в Україні. У продемонстрованому записі йдеться про грузинських спостерігачів, які направлялися до України.