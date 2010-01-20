5 компаній вибороли право реалізовувати арештоване майно у 2010 році

Право на реалізацію у 2010 році майна, арештованого державною виконавчою службою Міністерства юстиції, вибороло 5 українських компаній - Приватне підприємство "Спеціалізоване підприємство "Юстиція", Державна акціонерна компанія "Національна мережа аукціонних центрів", Приватне підприємство "Нива – В.Ш.", Товариство з обмеженою відповідальністю "Юнор" та Державне підприємство "Укррезерв".

Відповідні результати тендеру з визначення спеціалізованих організацій–реалізаторів підписав Міністр юстиції Микола Оніщук.

За словами Міністра юстиції, при розгляді заявок оцінювалася наявність у компанії кваліфікованих спеціалістів, у тому числі фахівців з питань реалізації нерухомості, оцінки, товарознавців. Визначалася готовність претендента здійснювати реалізацію всього арештованого майна, як ліквідного, так і неліквідного. А також, перевірялася решта умов, що закріплені Положенням про умови та порядок проведення тендерів з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна, – наявність приміщень для зберігання майна, транспорту, відсутність боргів перед Мін’юстом за реалізацію конфіскату в попередні періоди тощо.

Також, у ході тендеру з’ясовувалися технічні можливості претендентів для оприлюднення відповідної інформації. Компанії, що отримали право реалізовувати конфіскат, зобов’язані розміщувати інформацію про майно на спеціальному веб-сайті, розміщеному за адресою https://trade.informjust.ua/.

Право на реалізацію майна компанії-переможці отримали до кінця 2010 – початку 2011 року.