Кримінальну справу заступника мера Вишневого передано до суду

Минулого тижня прокуратура Київської області передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням в отриманні 2,5 млн. грн. хабара одного із заступників мера Вишневого Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Водночас у прес-службі прокуратури Київщини повідомили, що чиновнику ставиться за провину вимагання хабара в розмірі 500 тис. доларів за сприяння одній із приватних структур в одержанні в оренду земельної ділянки в межах Вишневого площею 10 га та подальшу передачу її у власність. 18 вересня 2009 року він був затриманий одразу після отримання частини хабара в сумі 2,5 млн. грн.

Відносно обвинуваченого обрано запобіжний захід взяття під варту.

У прес-службі Генпрокуратури зауважили, що стосовно іншого посадовця - мера Боярки Київської області, ще триває судове оскаршення постанови про порушення кримінальної справи. Як зазначили у Генпрокуратурі, два засідання з цього приводу переносилися серез ”неявку з поважних причин обвинуваченого”.

При цьому у Генпрокуратурі наголосили, що розслідування справи вже закінчено і як тільки буде розглянута скарга, буде вирішуватися подальша доля справи. Посадовець перебуває на підписці про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, мер Боярки був затриманий наприкінці жовтня минулого року працівниками Центрального Антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з прокуратурою Київської області під час отримання хабара. Посадовець вимагав та отримав 26 тисяч доларів США хабара за вирішення питання щодо надання земельних ділянок.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці підозрюють заарештованого у скоєнні ще декількох злочинів, пов’язаних з махінаціями із землею. Протягом 2007-2008 років чиновник, зловживаючи своїм посадовим становищем, вимагав 100 і 10 тисяч доларів хабара за сприяння в оформленні земельних ділянок площею 6 та 11 соток.