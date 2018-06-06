ЩО ЗОБРАЖЕНО НА ЛИСТІВКАХ ВІД ЛУЦЕНКА “СТОП ЗЕК”(фото)

Увечері 26 січня шість народних депутатів України від Партії регіонів, серед яких називають Святослава Піскуна і Миколу Присяжнюка, за допомогою охоронців вибили двері й проникли в приміщення Житомирського представництва громадянського руху «Народна самооборона», де розташовано офіс народного депутата України Олега Новікова. Про це повідомляла прес-служба «Народної Самооборони».

«Перекрили джипами вулицю. В офісі рвуть запечатані пачки, перебирають і викидають документи, влаштували обшук і погром», – сказав представник «Народної самооборони».

За його словами, “регіонали” полюють за листівками «Стоп ЗЕК», які НС планувала поширювати по Україні. Ці листівки – майно народного депутата Катерини Лук’янової, саме вона замовила дану продукцію. “У даному випадку “регіонали” зробили замах на майно народного депутата”, – йдеться у повідомленні.

Під час звіту міністра внутрішніх справ, лідера Народної самооборони Юрія Луценка у ВР, після якого депутати проголосували за його відставку, він підтвердив, що на листівках було написано «Стоп ЗЕК». “Хіба я винен, що «Регіони» в кожному зекові бачать свого кандидата?” – додав він.

Ураховуючи той резонанс у суспільстві, який викликало повідомлення про друк листівок, подаємо їх фото.

(Фото з сайту Партії регіонів)