Держмитслужба створила на Київщині митний пост «Східний термінал»

«Раціональне використання кадрового потенціалу»

Наказом Державної митної служби України з метою забезпечення раціонального використання кадрового потенціалу та матеріально-фінансових ресурсів створено та підпорядковано Київській обласній митниці митний пост «Східний термінал». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter