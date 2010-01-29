Держмитслужба створила на Київщині митний пост «Східний термінал»
17:50, 29 січня 2010Право
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«Раціональне використання кадрового потенціалу»
Наказом Державної митної служби України з метою забезпечення раціонального використання кадрового потенціалу та матеріально-фінансових ресурсів створено та підпорядковано Київській обласній митниці митний пост «Східний термінал».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.
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