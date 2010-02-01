Суд призупинив дію розпорядження уряду про призначення Луценка першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ

Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом народного депутата України від Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА призупинив дію розпорядження уряду про призначення Юрія ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата від ПР Сергія КІВАЛОВА.

Суд призупинив дію розпоряджень КМУ в забезпечення позову В.ЛУК’ЯНОВА, “до завершення судового провадження”, повідомив голова парламентського комітету з питань правосуддя С.КІВАЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України». “За” проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Того ж дня на позачерговому засіданні уряду, Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

В ПР пообіцяли оскаржити це рішення уряду.