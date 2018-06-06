ПОЛКОВНИК МВС: ЛУЦЕНКО ПОВІРИВ У ЛЕГЕНДУ, ЩО ВІН ГОЛОВНИЙ МІЛІЦІОНЕР

Учора Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. Чим позначилися останні роки керування Луценка для рядового міліціонера, чи привніс він щось нове в систему і що буде з МВС без нього? Про це ми запитали полковника МВС, людину, яка все своє життя віддала міліції. Він попросив не називати його імені.

ПІСЛЯ КРАВЧЕНКА МІЛІЦІЯ СТАЛА НЕКЕРОВАНА

Як рядові міліціонери сприйняли відставку Луценка?

Останній, хто реально керував міліцією, був Юрій Кравченко (покійний міністр внутрішніх справ періоду президента Кучми. – Авт.). Після Кравченка міліція стала некерована. Міліціонеру практично все одно, хто буде наверху.

Як відбувається прихід нового міністра. Усі заступники йдуть у кімнату й пишуть рапорт на звільнення “за власним бажанням”. Деякі, особливо талановиті, кудись тікають, вибігають у туалет, їм стає “погано”, але вони пишуть його на другий день. У нас у міліції діє принцип “єдиноначалія”. Це коли одна людина віддає накази й ні за що не відповідає.

А так не повинно бути. Слідчий – це самостійна фігура. Як можна йому дати вказівку? Але на нього впливають, його “пресують”.

Міліцію досі не реформовано. Яка вона була, починаючи з 1917 року, така й залишилася.

На чолі міністерства має бути політик, і Луценко свого часу був би ідеальним претендентом на цю посаду. Та згодом він мутував. Він уже міліціонерополітик. Він мутував із політика в міліціонера.

А як мало б бути... Має бути начальник поліції, який усе знає, якого не надуриш і який реально керує. І має бути політик – який ходить у Верховну Раду й розповідає, що не треба брати хабарів, треба проводити реформування й політично прикриває поліцію.

Прийшов Луценко... Поставив своїх людей... І міліціонери вимушені були ставати політичними діячами. Приміром, Віталій Ярема – чудовий міліціонер, але він змушений був стати нунсівцем і свій фейс розвішувати по всьому Києву. І кияни йому як політичному діячеві поставили 0,0 (не пройшов у Київраду. – Авт.).

Луценко – більше “журналіст”: багато говорить, розводить руками. Будучи політиком, він керував МВС. А МВС – це не тільки міліція. Саму міліцію має очолювати професіонал, а не політик. Луценко ж не може бути головним міліціонером апріорі. Він на це не вчився. Але його поставили бути і політиком, і квазіміліціонером.

Тож він змушений давати всілякі вказівки. Луценко дав команду ходити по хатах і перевіряти, чи справді хворими є люди, котрі вирішили голосувати на дому. А це не компетенція міліції. Міліціонери стали заручниками політичної ситуації... Проти кожного міліціонера, який займається чимось подібним, можна порушити кримінальну справу протягом 3-х годин: не так представився, не був одягнутий по формі і т.д. Коли почався скандал навколо поліграфкомбінату “Україна”, порушили кримінальну справу проти міліціонерів. Виникла проблема з печаткою суду – порушили кримінальну справу проти міліціонера.

Невже хтось гадає, що міліціонеру не було що робити й він виготовляв печатку? Йому дали команду...

Чи хотів водій Пукача вбивати Гонгадзе? Ну воно йому треба?

Луценко був “непотопляємий”. Але його вигнали. Його пожурять – і він піде далі. А міліціонера посадять реально. Міліція страждає за будь-яких розкладів. Вона все одно комусь підігруватиме.

ГІРШЕ ВІД “ЄДИНОНАЧАЛІЯ” МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ КЕРОВАНА ДЕМОКРАТІЯ В РОСІЇ

Тимошенко відразу, було, призначила Луценка першим заступником і виконувачем обов’язки міністра. Хоча суд згодом призупинив це призначення...

Міністром має бути політик. А перший заступник має бути професіоналом. Виконувати обов’язки мав би Клюєв (Михайло Клюєв – перший заступник міністра внутрішніх справ. – Авт.).

Луценко всюди поставив своїх людей, аби вони виконували його вказівки. Це ще гірше. Бо він за це відповідальності не несе. Він може сидіти десь у Рівному й керувати всіма по телефону. Вертикаль мінятиметься довго. І доти він керуватиме підпільно.

Приходить наступна злочинна влада – і руйнує судову й правоохоронну систему. Ніхто не хоче ділитися владою. І вертикаль влади має бути одна, тому всюди розставляють своїх людей. Гірше від “єдиноначалія” може бути тільки керована демократія в Росії.

Як позначиться відставка Луценка на другому турі президентських виборів?

Ніяк. Ті міліціонери, які могли виконувати будь-які накази, і далі це робитимуть. Більшість міліціонерів не виконували їх або робили це абияк. Керованість міліцією втрачено. Луценко не може керувати донецькою міліцією чи луганською. Міліція не те що з народом – вона сама з народу.

Як можна застосувати силові структури у другому турі виборів?

Мене дивує, як уже пишуть деякі ЗМІ, що міліціонери розганятимуть Майдан. Міліціонери – не дебіли.

Але якщо зверху отримають такий наказ?

То хай виконує той, хто його дає.

Хіба рядові можуть не погодитися?

Звісно... Академія внутрішніх справ у 2004 році відмовилася голосувати так, як сказав Білоконь, і вийшла на Майдан. Коли “Беркуту” під час Помаранчевої революції наказали – вперед! – вони сказали: ми нікуди не підемо. Якщо тепер їм скажуть – завтра розганятиме Майдан, – то як вони на це підуть? Вони ж розуміють, що новий Майдан, якщо й буде, – то тільки проплачений. Там усі штатні мітингувальники протягом кількох років... Одні й ті самі, тільки прапори міняють. Яка кому небезпека від такого заробітчанського Майдану?

УСЯ РЕФОРМА В ДАІ ЗВОДИТЬСЯ ДО ПІДВИЩЕННЯ ШТРАФІВ

Луценко пишається реформою в ДАІ. Чи є чим пишатися?

Якийсь був ефект: люди стали обережніше їздити, рідше сідати за кермо напідпитку. Але, по суті, реформа полягає в тому, що зросли штрафи. Усе.

Реформа в ДАІ повинна бути інша. Міліціонер повинен відповідати за якусь ділянку, щоб там було менше ДТП, а не намагатися якомога більше зібрати грошей у казну чи собі. Хіба даїшники перестали брати хабарі? Ні.

Хабарі тільки збільшилися...

Так. А чому вони беруть? Тому що мало заробляють. Вони в країні не найбільші хабарники.

Якщо загалом міліціонери їх і не братимуть, то ще є судді, які братимуть – і відпускатимуть злочинців. Або прокуратура – яка закриватиме справи. Якщо вся система наскрізь корумпована, то чого розпочинати з міліціонерів?

Чи за часів Луценка зросла корупція в органах?

Звичайно, що зросла. Адже в державі корупція зросла в кілька разів.

Усі знають, що даїшники беруть хабарі... Беруть, брали і будуть брати... Луценко каже: я посадив 500 осіб чи 600 хабарників. Саджають тих, хто бере 100 гривень.

Даїшник не може вижити – тому змушений брати. Найбільший зафіксований хабар, який узяв міліціонер, – кілька тисяч гривень. А мери та інші посадовці беруть десятки тисяч доларів.

Не даїшник найбільш корумпований у цій державі. У рейтингу хабарників міліціонерів немає. Тому що від них майже нічого не залежить. Вони займаються побутовою корупцією. Їм дають – так само, як офіціанту, лікарю чи вчителю. Уся система корумпована. Луценко вимушений це признати. Він каже: не вводьте закон про корупцію, тому що ми всі корумповані...

НЕ ПІДЕ ГРИЦАК ВІЙНОЮ НА БРАТА

Але ж сам Луценко нещодавно заявив, що ніколи не брав хабара і йому навіть не пропонували.

А навіщо йому брати хабарі, коли є заступники. Він не є дурнем. Ніхто напряму не бере хабарі. Що, Білоконь брав хабарі? Ніколи в житті. Він вирішував питання по-іншому.

Корупція – це те, в чому Луценко не бере участі. Усі навколо беруть, а він “не знає” і не бере, тому що йому не потрібно, за нього беруть підлеглі й вирішують питання...

Міліція така, як суспільство в цілому. Вона не може бути іншою. Одні беруть, інші ніколи не візьмуть, бо їм це просто огидно.

Василь Грицак (народний депутат від Партії регіонів, генерал міліції. – Авт .) не бере хабарі. Він купив собі ЄДАПС. А його брат охороняє ЄДАПС (Віталій Грицак – начальник департаменту Державної служби охорони при МВС України. – Авт .) Ще трохи, і брат пішов би на брата, як під час громадянської війни.

Чому ввели внутрішні війська на поліграфкомбінат “Україна”, а не Державну службу охорони при МВС? Ну не буде ж один брат захоплювати, а другий – від нього охороняти...

Луценко як міністр – обличчя міліції. Чи не кидають тінь на все відомство численні скандали за його участю: конфлікт з поліцією в Німеччині, бійки з Черновецьким, Шуфричем?

Так, Луценко – обличчя міліції. Як політик, він ідеальний голова МВС. Але обличчям міліції має бути Москаль, Корнієнко або Ярема – справжні міліціонери.

Для нас, правоохоронців, Луценко не є лицем міліції. Він чужорідний, він не професіонал. Луценко вірить у легенду, що він головний міліціонер. А він політичний висуванець.

ПІСЛЯ ЛУЦЕНКА НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ: КИШЕНЬКОВИЙ МІНІСТР ВИГІДНИЙ ДЛЯ ВСЯКОЇ ВЛАДИ

Якою буде міліція без Луценка?

Такою самою. Нічого не зміниться.

Міліція зараз недофінансовується більше за всі відомства. У 2009 році нам недодали з бюджету 121 мільйон гривень. Тому що Луценко не може вимагати з Юлії Володимирівни з політичних міркувань. Йому важко грюкнути по столу й сказати: дайте мені.

Чи здатен наступний міністр вибити потрібне фінансування для галузі?

Ні. Тому що він хотітиме бути міністром. Якщо він вболіває за систему, то має сказати: я оголошую голодування й не вийду з кабінету, поки не дасте потрібної суми.

А кожен міністр вболіває за портфель. Такий стан може змінити тільки серйозне реформування. Але ніхто цього не хоче робити, бо “кишеньковий” міліціонер вигідний усім.

Коли міліціонер був кишеньковим у Ющенка, то він був відмінний пацан, коли перейшов до Юлі – то вже пройдисвіт. Це трагедія Юрія Віталійовича. Він був нормальною людиною, а потім система його затягла. Він загрався. І Верховна Рада дала йому відповідну оцінку. У житомирській філії Народної самооборони знайшли 10 тонн друкованої продукції з написом “Стоп ЗЕК”... Ти маєш визначитися: або ти міністр, або ти політик.

За що зняли Луценка? Ніхто до пуття не знає. Теж із політичних міркувань... Якби його вигнали за інцидент у Франкфурт, то всі б зрозуміли...

А ким буде Луценко в опозиції? Ніким... Йому так хотілося ще хоча б трішки покерувати – тиждень, два, три...

Луценка звинувачують у гальмуванні справи педофілів. Чому затягується слідство?

Зараз є три педофільні скандали: артеківський, справа ректора і справа футболіста Івана Яремчука. Коли начальник міліції бачить, що педофіл – бютівець чи “регіонал”, він “біжить” нешвидко. Міліціонер починає гальмувати. Підсвідомо. Якщо справу можна розслідувати за два місяці, вона розслідуватиметься три-чотири місяці. Бо це на нього тисне, він розуміє, що Юлія Володимирівна чи Віктор Федорович його загноблять, виженуть.

МІЛІЦІЯ “САМООЧИСТИЛАСЯ” – УСІ, ХТО ВМІВ ПРАЦЮВАТИ, УЖЕ ПІШОВ

Чи можливе третє пришестя Луценка?

Звичайно. І третє, і четверте. У нашій державі все можливо.

Ніхто не може очистити міліцію. Вона “самоочистилася”. Усі, хто вмів працювати, уже пішов. Зараз діти стають великими начальниками. Нема кому працювати. Кому цікаво виконувати дебільні накази й потім за це відповідати? Людина прийшла, рік-два попрацювала, пішла в бізнес і отримує в 4–5 разів більше. Охоронець супермаркету отримує більше, ніж інспектор карного розшуку.

У міліцію йдуть тільки в депресивних регіонах – на Сумщині, Полтавщині... По Києву середня зарплата 3000 гривень, а в міліціонера – 1400. Працюй – і ні в чому собі не відмовляй.

Хто сьогодні може претендувати на крісло міністра внутрішніх справ?

Є три претенденти. Корнієнко, Москаль і той же Ярема (Михайло Корнієнко – перший заступник міністра внутрішніх справ, Геннадій Москаль – заступник міністра внутрішніх справ, начальник ГУ МВС України в АРК. – Авт .). Корнієнко зараз готується, він щороку готується, у нього є амбіції. Джига (Микола Джига – колишній перший заступник міністра, депутат від ПР. – Авт.) уже не хоче. Він хоче жити спокійно, по-людськи, плавати в басейні. Якщо призначати політика, то це можуть бути навіть Соболєв, Турчинов, Тігіпко... Та хто завгодно. Парадокс у тому, що зараз будь-який громадянин України, якому сповнилося 18 років, може стати міністром внутрішніх справ...