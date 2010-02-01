Українські моряки припинили страйк в Примор`ї

Сім українських моряків теплохода Sea Star, які оголосили 26 січня страйк у порту Находка, у понеділок припинили акцію протесту після того, як їм повністю було ліквідовано борги із зарплати й видано авіаквитки на батьківщину за рахунок судновласника.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив голова Далекосхідної регіональної організації Російської профспілки моряків (ДСРО РПСМ) Микола СУХАНОВ.

Шість із 13 членів екіпажу судна, всі вони жителі Одеси й Донецька, 26 січня 2009 року оголосили безстроковий страйк, добиваючись виплати заробітної плати за чотири місяці і повернення на батьківщину. Через добу до них приєднався ще один член екіпажу. Борг із зарплати семи моряків становив близько $70 тис. Решта шестеро членів екіпажу не брала участі в страйку, оскільки у складі екіпажу вони недавно, і судновласник не має перед ними боргів.