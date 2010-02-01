Порошенко зустрінеться зі звільненими у Конго українськими моряками

Cьогодні відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА з моряками, які були звільнені з в’язниці в Демократичній Республіці Конго, та їхніми родичами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, зустріч розпочнеться о 13.15 в МЗС (пл. Михайлівська, 1, 3-ій під’їзд, кім. 616).

Акредитацію для представників засобів масової інформації проводиться до 12.45 за телефонами 238-17-20, 238-15-29.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня суд міста Кіншаси (Демократична Республіка Конго) виправдав 7 українських громадян та одного громадянина Росії – членів екіпажу судна Island of Luck, - які були затримані 22 жовтня минулого року за звинуваченнями у скоєнні злочину проти конголезьких громадян.