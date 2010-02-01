Президент України помилував 68 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО помилував 68 засуджених.

Як повідомляє Служба з питань помилування, 29 січня цього року Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ про помилування 68 засуджених. При цьому задоволено 152 клопотання громадян та народних депутатів.

Серед помилуваних – 20 жінок і 48 чоловіків. Із них – 37 молодого віку, 10 похилого, 2 інваліди, 2 учасники війни, 1 учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 5 багатодітних та інші.

З початку поточного року глава держави підписав 1 Указ про помилування 68 осіб; із них 40 засудженим основну міру покарання скорочено, 28 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.