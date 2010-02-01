До України екстрадовано підозрюваного у вбивстві віце-прем’єра Криму

До України з Іспанії екстрадовано підозрюваного у вбивстві в 1998 році тодішнього віце-прем`єра автономії Олександра Сафонцева.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня 2009 року в місті Лас-Пальмас в Іспанії співробітники поліції заарештували 33-річного Олега ЄРЕМЕЄВА – підозрюваного у безпосередньому виконанні замовного вбивства А.Сафонцева в 1998 році.

За версією слідства, О.ЄРЕМЕЄВ заклав бомбу з дистанційним управлінням в урну на турбазі «Таврія» в Сімферополі. Внаслідок вибуху А.Сафонцев одержав численні тяжкі поранення і пізніше помер у лікарні.

Основною версій вбивства вважається усунення конкурента під час передвиборчої кампанії.

У даній справі тривають активні слідчі дії.