На корейському судні в порту Миколаєва виявлено небезпечну контрабанду

В морському порту «Октябрськ» у Миколаєві українські прикордонники та митники виявили під час оформлення теплоходу „Чонг Чон Ганг“ (прапор Північної Кореї) широкий асортимент контрабанди.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, зокрема, оглядова група знайшла в каюті судового госпіталю 108 капсул психотропного препарату «Terpin-Codein», а під сходами в технічному приміщені на нижній палубі – картонну коробку із загорнутими в тканину 103 набоями до автомата Калашникова. Капітан пояснив, що набої він виміняв у Сомалі в місцевих жителів за продукти харчування.

Під час поглибленої перевірки теплоходу, до якої залучили додаткові оглядові групи зі службовими собаками, була знайдена й інша контрабанда. Зокрема, виявлено незадекларовані алкогольні напої, сигарети, 880 кілограмів фарби, а також іще одну схованку з медпрепаратами, які містять психотропні речовини. В машинному відділенні були заховані два поліетиленові пакети з 500 пігулками „Deozepam” та 20 пігулок «Terpin-Codein».

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею 201 Кримінального кодексу України «контрабанда».