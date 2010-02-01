Завтра буде опубліковано закон щодо мораторію на продаж землі

Завтра, 2 лютого, буде опубліковано закон щодо продовження мораторію на продаж землі до 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув даний закон без свого підпису. За словами спікера, закон повернуто «з таким формулюванням: «я його просто підписувати не буду».

В.ЛИТВИН додав, що раніше в таких випадках ще була теза про те, що Президент України залишає за собою право в разі опублікування звернутися до Конституційного Суду України. В даному випадку такого посилання немає, сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН наголосив, що «завтра закон буде опублікований, як того вимагає Конституція України».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня парламент подолав вето Президента на закон про мораторій на продаж землі до 2012 року, і, відповідно до Конституції України, Президент мав його підписати. В разі непідписання даний закон може бути опублікований без підпису Президента України.