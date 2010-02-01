Україна і Молдова проведуть демаркацію кордону на придністровській ділянці

Україна та Молдова впродовж лютого планують провести демаркацію державного кордону на придністровській ділянці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі зі своїм молдавським колегою Владом ФІЛАТОМ.

«Ми знаємо, що вже перші технічні процедури на кордоні почалися, і це говорить про те, що протягом лютого ми просто зобов’язані врегулювати всі проблеми, які пов’язані в тому числі з невизначеними територіями, з проблемами власності. І я думаю, що сьогодні це стане предметом наших переговорів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду підкреслила, що демаркація кордону є і для України, і для Молдови стратегічним питанням в контексті європейських устремлінь обох країн. Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що Україна в найближчі місяці планує укласти угоду з Євросоюзом про асоціацію, а також угоду про створення зони вільної торгівлі.

«Наближення України до Європейського Союзу також пов’язано із завершенням демаркації кордонів. Придністровська ділянка, в тому числі, знаходиться в системі моніторингу Європейського Союзу», - підкреслила український прем’єр.

У свою чергу прем’єр Молдови В.ФІЛАТ зазначив, що молдавська сторона розглядає процес демаркації своїх кордонів не тільки як частину європейських інтеграційних процесів, але й як посилення свого суверенітету та державності.

Керівник молдавського уряду подякував Україні за участь у врегулюванні придністровської проблеми, відзначивши її визначальну роль у цьому процесі. «Придністровська проблема не є тільки проблемою Республіки Молдова. Це регіональна проблема, у вирішенні якої повинні бути зацікавлені і наші партнери, і друзі», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня Україна і Молдова розпочали демаркацію центральної ділянки українсько-молдовського кордону.

Того дня відбулась урочиста церемонія встановлення першого проміжного прикордонного знаку на центральній (придністровській) ділянці кордону (делімітаційна точка №194, с. Велика Кісниця, Ямпільский район Вінницька обл.).