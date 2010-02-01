Звільнені в Конго українські моряки повернулися на Батьківщину

Сьогодні, 1 лютого, о 12.01 в Україну прибули українські громадяни - члени екіпажу судна „Island of Luck”, які були звільнені з в’язниці в Демократичній Республіці Конго.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як нагадали в зовнішньополітичному відомстві, українці були затримані в Конго 22 жовтня 2009 року за звинуваченнями у скоєнні злочину проти конголезьких громадян.

Українські дипломати впродовж трьох місяців проводили наполегливу роботу і вживали ефективних зусиль із захисту прав наших співвітчизників. Зокрема, глава українського зовнішньополітичного відомства Петро ПОРОШЕНКО провів чотири раунди переговорів з міністром закордонних справ Конго, міністром юстиції Конго. Заступник міністра Олександр ГОРІН відвідав ДРК на чолі з представницькою делегацією. На минулому тижні були проведені переговори з офіційним представником президента ДРК, який на запрошення міністра відвідав Україну для обговорення подальшої долі наших моряків.

30 січня ц.р. судом м.Кіншаса було оприлюднено виправдувальний вирок у їх справі. Того ж дня вони були звільнені та автобусом з дипломатичними номерами вивезені до Посольства Російської Федерації в ДРК, звідки найближчим авіарейсом Air France через Париж були перевезені на Батьківщину у супроводі українських дипломатів.

За дорученням міністра в аеропорту „Бориспіль” моряків зустрів заступник міністра О.ГОРІН.

За рахунок фонду міністра П.ПОРОШЕНКА родичам моряків були придбані квитки для їх прибуття в Київ для зустрічі та повернення разом з моряками до місць проживання у Запоріжжі та Запорізькій області, Маріуполі, Миколаєві, Одеській області та АРК. Моряки забезпечені теплим одягом. Стан їх здоров`я та морально-психологічний стан задовільний, поінформували в МЗС.

Сьогодні о 13.15 у приміщенні МЗС України відбудеться зустріч П.ПОРОШЕНКА зі звільненими членами екіпажу та їх родичами, після чого всі моряки та їх рідні будуть доставлені до місць постійного проживання.