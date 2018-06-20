ПРОГОЛОСУВАВШИ ВИБОРЧІ ПОПРАВКИ, «ЯНУКОВИЧІ» ВБИВАЮТЬ ДВОХ ЗАЙЦІВ

Партія регіонів таки «протиснула» сьогодні через ВР вкрай вигідні для себе зміни до закону про вибори Президента, якими скасовано кворум у 2/3 членів виборчих комісій, необхідний для їхньої роботи...

«Януковичі» вбили одразу двох вельми жирних зайців. По-перше, для БЮТ заблоковано можливість зриву виборів через неучасть у роботі виборчих комісій членів – представників Тимошенко. По-друге, створено ідеальні умови для безперешкодної фальсифікації результатів виборів у базових для Януковича регіонах.

Задля того, щоб дотриматися бодай зовнішньої пристойності, «регіонали» і примкнулий до них спікер ВР Володимир Литвин убили цілісінький день на розгляд 232 поправок до закону, поданих від бютівців та нунсівців. Це театралізоване дійство (у якому невідомо навіщо брали участь бютівці) відбувалося під монотонні звинувачення з боку Юрія Кармазіна в порушенні регламенту та витонченому знущанні головуючого над народними обранцями, яких нібито не відпускали навіть до вбиральні (либонь, поприв’язували за ноги до лавок). Екс-прокурор мав усі підстави говорити про порушення регламенту: профільний комітет закону не розглядав, порівняльну таблицю малював безіменний «секретаріат» за дорученням Олександра Лавриновича. Проте голова ВР виніс питання в сесійний зал і методично просував його розгляд до логічного кінця.

Мені вже доводилося писати, що Володимир Литвин після голосування його фракції за відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка прирівнявся до “пів-Мороза”. Сьогодні, забезпечивши прийняття супервигідного для ПР закону, він заслужив звання “трьох чвертей Мороза”. Поки що Литвин із фракцією ще входить до складу «демократичної коаліції». Але, схоже, цей «недолік» буде усунуто вже на початку наступного тижня. І тоді Литвин стане «повним Морозом». Не в сенсі комплекції.

Чи підпише цей сумнівний і сумнівним шляхом ухвалений закон Президент Віктор Ющенко?

Принаймні контрольована Ющенком група «За Україну» голосувала за прийняття закону «регіоналів». Член цієї групи Андрій Парубій пояснив це таким чином: «Ми попередньо вирішили, що концептуально підтримаємо цю пропозицію, оскільки вважаємо, що нею можуть скористатися як одна, так і друга сторона для зриву виборів, а ми переконані, що в Україні вкрай важливо провести максимально чесно й прозоро вибори, і ми переконані, що, можливо, комусь із сторін може хотітися хаосу в країні, але вибори мають пройти повноцінно і без зриву».

Приблизно те саме говоритиме й Віктор Андрійович, тільки туманніше і з використанням слова «акцепт». Мовляв, він – «гарант», повинен гарантувати проведення виборів. На спроби зриву виборів у суспільства «акцепту немає». Чи є в суспільства «акцепт» на масові дописування голосів на користь Януковича в Донецькій, Луганській областях, у Криму, Ющенко скромно промовчить.

А умови для фальсифікацій справді створені ідеальні. Часто пишуть, що існує ризик створення двох виборчих комісій, які ухвалять два рішення, складуть два протоколи тощо. Як пояснив колишній полум’яний рухівець, а тепер ще полум’яніший “регіонал” Олександр Лавринович, дійсним вважатиметься тільки той протокол, який доставлено в окружні виборчі комісії або в ЦВК разом зі скринею з бюлетенями. Отже, чия скринька – того й правда.

Може, десь і стануться бійки за скрині з бюлетенями, але навряд це явище матиме масовий характер. На щастя, немає тієї страшної ворожнечі, як у 2004 році. Зате у базових густонаселених областях Януковича сто відсотків скринь і протоколів тервиборчкоми приймуть у «януковичів». Тому явка там буде захмарною, як і показник Януковича. Це явно перекриє все те, що зможуть зробити по Західній Україні з комісіями й паспортами заробітчан штаби Тимошенко. Великого «переливання» від інших кандидатів, які зійшли з дистанції в першому турі, не очікується.

Яким чином буде подолано розрив між Януковичем і Тимошенко, незрозуміло. Звичайно, у світі трапляються чудеса, але, як правило, вони добре організовані. Між тим, з організацією «чудес» – великі проблеми. Вищий адміністративний суд нині не підконтрольний БЮТ. У ЦВК більшість у “регіоналів”. Міліція після промовистої відставки Луценка поводитиметься куди обережніше. Штаби Тимошенко сильно деморалізовані, деякі її близькі соратники вже побували на «покаянних» бесідах у Януковича.

Новий Майдан за гроші не організуєш, а без грошей його вже не буде.

Інше питання – що буде далі? Що зроблять Янукович та його вірний Азаров у разі їхньої перемоги з країною, яка перебуває в жахливому економічному стані, де «лежать» підприємства, не дають кредитів банки, підвищуються ціни на продукти, а в бюджеті зяє багатомільярдна діра? І чи не станеться через два роки на парламентських виборах чергове повернення Юлії Тимошенко?

Микола Писарчук