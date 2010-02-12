Порушено справу за фактом внесення до Реєстру виборців іноземців

За фактом надання неправдивих відомостей – внесення громадян Молдови та Росії до Державного реєстру виборців на Буковині, прокуратура порушила кримінальну справу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Чернівцях повідомив заступник прокурора Буковини Віталій ПОЦІЛУЙКО.

За його словами, Прокуратура Чернівецької області встановила, що органи, які вповноважені були подавати дані до Державного реєстру виборців, подали дані на 19 громадян Молдови і 4 громадян Російської Федерації, які були безпідставно включені до реєстру виборців. Матеріали за цим випадком прокуратура отримала від УСБУ в області.

Зафіксовано також внесення до реєстру виборців осіб, які померли, у Глибоцькому районі Чернівецької області.

В.ПОЦІЛУЙКО також зазначив, що загалом впродовж минулої виборчої кампанії до прокуратури області надійшло 25 скарг від суб’єктів виборчого процесу, які стосувалися неточностей у списах виборців, незаконної агітації та повторного голосування в один день.

«Однак лише за одним із цих фактів порушено кримінальну справу. Інші звернення не мали підстав для порушення кримінальних справ, оскільки не були підтверджені достатніми доказами», - зазначив заступник прокурора Буковини.