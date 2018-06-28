В УКРАЇНІ ЗАКІНЧИЛИСЯ ПРОБЛЕМИ? ДЕПУТАТИ ВЗЯЛИСЯ ЗА АСТРОЛОГІВ

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким пропонується заборонити діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів і “послуг з передрікання долі”. Найцікавіше, що така ідея об`єднала представників усіх парламентських фракцій – як урядових, так і опозиційних. Серед авторів законопроекту – бютівці Павло Унгурян, Валерій Дубіль, нунсівець Юрій Бут, регіонал Григорій Смітюх, комуністи Світлана Шмельова і Євген Царьков та литвиновець Микола Рудченко.

У законопроекті депутати поставили астрологів в один ряд з ворожками і віщунами. “Послуги з передрікання майбутнього (долі)” депутати визначили як “діяльність ворожок, хіромантів, астрологів, провидців, знахарів, ясновидців, віщунів, провісників та інших осіб, які шляхом ворожіння, хіромантії, нумерології та магічних обрядів та прийомів намагаються вгадати майбутнє (долю) чи невідомі факти людини, об`єктів чи інших явищ (погоди, врожаю і т. п.), а також за допомогою магічних прийомів і обрядів, нібито коректують майбутнє (долю) людини і її проблеми, знімають порчу”.

Нардепи пропонують ввести адміністративну відповідальність за діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, провісників майбутнього, а також розповсюдження інформації і матеріалів, проведення масових заходів за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, і заходів з наданням послуг з передріканням долі. Штраф – від ста до ста п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Народні обранці хочуть заборонити і трансляції на телеканалах “передач та програм, або їх відеосюжетів, за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та таких в яких демонструються послуги з передрікання майбутнього (долі), крім документальних фільмів, які розповідають про негативний вплив екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання майбутнього (долі)”. Законопроектом передбачено заборонити і рекламу послуг і діяльності екстрасенсів, хіромантів і т.д.

І наприкінці депутати вирішили вилучити з Державного класифікатора професій України “Астролога”, “Хіроманта” і “Ворожку”.

Отже якщо законопроект одержить підтримку більшості народних обранців, то незабаром зі сторінок газет зникнуть уподобані багатьма українцями гороскопи, а з екранів телевізора – “битви екстрасенсів”.

Депутатську ініціативу коментують астрологи.

Ірина Журавльова, президент Всеукраїнської асоціації астрологів

ДЕПУТАТАМ КРАЩЕ Б ВИВЧАТИ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ

Астролог – це професія, якій 2000 років, вона на слуху.

Зараз я працюю в медичній області. З народження у людини є схильність до захворювань. Лікарі іноді приходять до нас за порадою. Вони бачать хворобу, коли вона вже розвинулася, а ми, коли вона ще може виникнути, що ж в цьому поганого? Про ворожок або хіромантів я не кажу. Це зовсім інша сфера. Я відповідаю тільки за астрологію – науку, яка побудована на математиці і логіці. А люди, які створювали такий законопроект, абсолютно не мають про це уявлення, у них “змішалися в купу коні, люди і залпи тисячі гармат”, і все це хочуть знищити. Вони навіть не бачать різниці між астрологом і ворожкою. Якби ці люди хоч трохи розумілися на професійній астрології, а не тій базарній, або як ми її називаємо “ярмарковою”, яка звучить з екранів, вони б ставилися до неї абсолютно по-іншому.

Є якась образа у астрологів на Глобу, який своїм прогнозом підвів Юлію Тимошенко (Павло Глоба до останнього провіщав перемогу на президентських виборах Юлії Тимошенко. – Авт.). Ми всі обурилися, адже це було негарно і робилося не з погляду астрології.

Свого часу астрологічними даними користувалися спецслужби і користуються потроху і зараз. Якби той же Качинський мав грамотного астролога, він би не розбився в цьому літаку. Ми ці події бачимо. Ніхто їх не “накаркує”. Ми говоримо, чого можна уникнути. Наприклад, проблема: є дорога стовпова, а є булижник. Якою підете, такий і шлях у вас буде. Ми нікому нічого не нав`язуємо.

Українці не знають своєї історії. У Дрогобичі в ХV столітті жив філософ і астролог Юрій Котермак (відоміший як Юрій Дрогобич. – Авт.), який вчився лікуванню у провідних астрологів Європи того часу. Його в 33 роки обрали ректором Болонського університету. Він чудово застосовував астрологію при лікуванні. Про це говорять астрологи в Європі, але про це мовчить Україна.

Олена Калантарова, головний редактор всеукраїнського журналу “Професія астролог”, президент громадської організації “Академія професійної астрології”

НАУКОВІ ЗНАННЯ ПОТРІБНО НЕ ЗАБОРОНЯТИ, А ВИКОРИСТОВУВАТИ

Астролог не передрікає долю. Він не має якогось неймовірного унікального дару ясновидіння. Астролог прогнозує тенденцію розвитку подій, ситуації з певною вірогідністю. Цим же займаються політологи, економісти, математики, представники будь-якої сфери науки.

Саме слово “астрологія” в перекладі означає вчення, учення про зірки. Астрологія – це не передрікання, а прогнозування. Більшість астрологів наполягають, що їх прогноз імовірнісний. Свобода вибору все одно є. Змінивши своє внутрішнє ставлення, можна якимось чином і відкоригувати ситуацію, інакше який тоді сенс в цьому прогнозі?

Я згодна, що потрібно рухатися в бік формування класифікаційних вимог до професії, піднімати її престиж. Щоб люди здобували вищу освіту в астрології, щоб вони були озброєні до зубів знаннями на всіх напрямках. Адже ми, астрологи, внесені до реєстру професій. Але в реєстр професій на рівні робочої спеціальності, і там не передбачена ніяка освіта. Тому немає можливості перевірити людей на профпридатність. Ми намагаємося зараз об`єднатися з різних астрологічних шкіл і напрямів, щоб виробити якусь єдину базову теорію, яка об`єднуватиме всі дослідницькі напрями, щоб можна було прописати, що ж це за спеціальність така і звітувати за свою діяльність перед Міністерством освіти і представниками влади.

Я чесно виконую свою роботу, займаюся астрологічними консультаціями. Я в кожному контакті з людиною використовую певні етичні норми. І чому зараз мені говорять, що я роблю щось не те? Викличте мене “на килим”, запитайте, чим я займаюся. Я можу публічно розповісти про свою діяльність, “відповісти” за свої слова. Нічого “чаклунського” в астрології не немає, це марення запаленої свідомості. Астрологію потрібно не забороняти, а активно використовувати цю сферу наукового знання, щоб коригувати ухвалення якихось рішень на будь-яких рівнях: у економіці, політиці, особистому житті людини.

Андрій Холомєєв, астролог “Астростудії” (м. Харків)

У СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ РЕЛІГІЙНІ ПРЕДСТАВНИКИ ЗНИЩУВАЛИ СВОЇХ «КОНКУРЕНТІВ»

Наскільки мені відомо, якісь релігійні течії вважають, що діяльність екстрасенсів, астрологів, хіромантів та ін. не зовсім коректна щодо нашого суспільства. Хоча, як на мене, це повернення в Середньовіччя, коли релігійні настрої впливають на державу. Це неправильно.

За проектом закону, забороняється консультування людей. Але будь-який закон можна обійти і під будь-який закон можна підстроїтися. Я не прочитав там, що не можна навчати. Припустімо, якщо ви до мене прийдете на консультацію, я вас “навчатиму”. Моє навчання буде на прикладі вашого гороскопу. Я вам видам папірець, що ви прослухали курс астрології, ви його підпишете. І все. Отже ми “навчатимемо” людей.

Це якийсь незрозумілий сплеск групи депутатів. Що найцікавіше, депутати дуже різношерсті, з усіх фракцій. Можливо, це лобіювання інтересів якоїсь однієї людини, якій вдалося об`єднати таких різних нардепів. Я почитав, які законопроекти вони вносили раніше – та там все що завгодно.

Опитувала Анна Ященко