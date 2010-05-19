Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти колишніх посадовців МінЖКГ - Корнякова
Найближчим часом відбудеться колегія Генеральної прокуратури, під час якої буде поінформовано більш детально про результати перевірки використання бюджетних коштів посадовцями міністерства
Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишніх посадовців Міністерства з питань житлово-комунального господарства.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.
«Ми порушили кримінальну справу відносно посадових осіб Міністерства ЖКГ за фактом халатності – це стаття 367 Кримінального кодексу, частина друга», - сказала Т.КОРНЯКОВА.
За її словами, найближчим часом відбудеться колегія Генеральної прокуратури, під час якої буде поінформовано більш детально про результати перевірки використання бюджетних коштів.
«Буде колегія, як я обіцяла, буде багато справ», - додала Т.КОРНЯКОВА.