ДЕПУТАТ ПАРУБІЙ: Я ГОТОВИЙ ДО ТОГО, ЩО ЦЯ ВЛАДА МЕНЕ УВ’ЯЗНИТЬ

Я не чинитиму, як “регіонали” у 2005 році й нікуди не тікатиму… Єфремов з Литвиним грають у доброго і поганого поліцейського... Колишні політв’язні консультують мене, як поводитися в камері…

Димовий скандал у Верховній Раді відбувся 27 квітня, проте ще лише в самому розпалі – проти народних депутатів від “Нашої України” Андрія Парубія і Юрія Гримчака, які стояли на заваді голосуванню Харківських угод, порушили кримінальну справу. З Парубія і Гримчака, швидше за все, знімуть депутатську недоторканність і судитимуть. Генпрокурор Олександр Медведько надіслав подання у ВР про притягнення Парубія та Гримчака до кримінальної відповідальності. Водночас, як відомо, Олесь Доній, якого новоспечений «регіонал» Василь Стельмашенко товк головою об трибуну, досі в лікарні зі струсом мозку. Він теж подав заяву в прокуратуру про побиття, проте його ще не навіть не визнали потерпілим…

Андрій Парубій розповів, які злочини йому шиють.

Пане Андрію, чи вручили вам уже постанову про порушення кримінальної справи проти вас? Що там зазначено?

Так, я щойно вийшов з прокуратури й отримав постанову про об’єднання кримінальних справ, тобто моєї і Гримчакової. Нам інкримінують статтю 344 Кримінального Кодексу України «втручання в діяльність державного діяча».

Вони вважають, що ми спільно за задумом проводили злочинні дії.

Кажуть, що ми начебто «незаконно впливали на голову Верховної Ради України та народних депутатів з метою перешкодити виконанню ними службових обов’язків». Але мене цікавить одне – 27 квітня, коли ратифікувалися антиукраїнські Харківські угоди, я теж прийшов у ВР на своє робоче місце. Але ні я, ні я мої однопартійці не мали змоги виступити на трибуні, висловитися щодо здачі інтересів України. Коли я хотів проголосувати проти, на мене напали бойовики від Партії регіонів. Переламали ніс, призвели до струсу мозку.

Тож покажіть мені ту людину, якій я «перешкодив» здійснити свої службові повноваження. Кому й що я перешкодив? Литвину чи “Регіонам”, які рвали й метали, говорили на трибуні, що хотіли, й здавали з потрухами Україну?!

Тому кому й чим я перешкоджав, для мене загадка! Вони ж зробили своє чорне діло, то де факт перешкоджання?!

То вас звинувачують у організованій злочинності?

Так, в організованій. Виявляється, що ми мали якийсь злочинний намір, діяли умисно, як співвиконавці, усупереч нормам етики й дисципліни, зі злочинним наміром.

Ми з Гримчаком стали “співвиконавцями”...

Сьогодні з’явилася інформація, що Литвин хоче зустрітися з вами й Гримчаком. Він каже, що не потрібно «продукувати війну, а домовлятися». Як зрозуміти його слова?

Я розглядаю це як гру в доброго і поганого поліцейського. Єфремов заявляє, що вони поставлять наше питання в четвер на голосування і проголосують. Комуністи заявляють те саме. А Литвин грає “доброго поліцейського”, мовляв, можна поговорити й ще все вирішити.

Звісно, якщо голова ВР хоче зі мною зустрітися, я знайду для нього час. Але, як на мене, це жодним чином не зупинить їхні наміри.

Можливо, вони хочуть з вами домовитися і перетягти вас у свою коаліцію?

Гадаю, вони розуміють, що зі мною важко домовитися. Правду кажучи, я й гадки не маю, про що вони хочуть говорити. Але в будь-якому разі знаю, що ці домовленості будуть неможливі, якщо вони виходитимуть за рамки моєї позиції – життєвої, політичної – і моєї законодавчої діяльності.

А яка ваша позиція?

Моя позиція така, що в парламенті 27 квітня відбулася протизаконна дія. Ратифікації як такої не відбулося хоча б тому, що в залі не було достатньої кількості депутатів. Під час голосування було здійснено напади на депутатів від НУ–НС.

Якщо вони сподіваються на зміну моєї позиції чи більшу лояльність до влади Януковича, то дуже помиляються. Не буде жодної лояльності й не буде жодної зміни моєї політичної позиції.

Тоді на що вони розраховують?

Я в житті не займався бізнесом, не маю жодних справ, пов’язаних з фінансами. Тому не знаю про якесь своє слабке місце, крім цієї “кримінальної справи”, яку вони сфальсифікували й тепер шиють мені.

Чи не думаєте втікати? Ви так легко погодитеся, щоб вас засудила ця влада на 3–5 років?

Звісно, я нікуди не тікатиму. Я неодноразово казав, що не уподібнюватимуся до членів Партії регіонів, які у 2005 році переховувалися від слідства чи втікали за кордон, сиділи десь на курортах. Я буду в Україні, ходитиму до слідчого, ВР, виступатиму, відстоюватиму свою позицію.

Якщо вони сподіваються мене залякати, можу сказати одне: не дочекаються!

Чи змирилися ви з думкою про те, що вам доведеться сидіти за ґратами?

Так, я морально до цього підготувався.

Вам не страшно?

Я ж не дівчинка. Таке питаєте… Я з шістнадцяти років у національно-визвольному русі: коли ще не було Української держави, коли був комуністичний режим і могли бути набагато гірші наслідки. І якби щодо мене брав гору страх, емоції, то я б ніколи не пройшов той шлях, який я пройшов.

Чи висловлюють вам якусь підтримку ваші однопартійці?

Звісно! Для мене колишні політв’язні Хмара, Ратушний навіть проводитимуть консультації, як поводитися в камері з кримінальними злочинцями. Тобто підтримка і консультації в мене є.

Що вам відомо про справу Олеся Донія?

Відомо, що жодної справи за фактом побиття Донія не відкритою. У мене це викликає велике здивування. Правду кажучи, я не здивуюся, якщо ще й проти нього відкриють кримінальну справу – “за перешкоджання голові Верховної Ради й депутатам”.

Розмовляла Оксана Климончук