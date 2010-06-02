Виявлено розтрату 55 млн. грн., призначених для Центру серця

Столична мiлiцiя виявила розтрату 55 млн. грн. бюджетних коштiв, які призначалися на закупiвлю медичного обладнання для лiкарнi ”Київський мiський центр серця”.

Як повідомили УНІАН у Центрi громадських зв`язкiв ГУ МВС України в Києві, мiлiцiя зiбрала матерiали на посадових осiб комунального пiдприємства ”Iнженерний центр” Київської мiськадмiнiстрацiї та Київської мiської клiнiчної лiкарнi ”Київський мiський центр серця”, якi впродовж 2007-2010 рокiв, використовуючи службове становище, розтратили 55 млн. грн.

За даними ЦГЗ, у 2008 роцi ”Київський міський центр серця” за розпорядженням Головного управлiння охорони здоров`я та медичного забезпечення КМДА придбав у кількох ТОВ медичне обладнання на 169 млн. грн. Втім, на обладнання на суму 55 млн. грн. були вiдсутнi документи, якi пiдтверджували б якiсть, кiлькiсть обладнання і факт придбання саме за витраченими сумами.

”За результатами ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi КРУ столиці встановило, що це обладнання було передане на баланс лiкарнi без вiдповiдних документiв, не пройшло обов`язкової сертифiкацiї, не було атестоване. А викликає сумнiв у законностi ввезення його в Україну, і, відповідно, також сумнів, що його взагалі можна використовувати для лікування кардіохворих”, - зазначили в міліції.

Наразі слiдчим управлiнням київської міліції порушено кримiнальну справу за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримiнального кодексу України.