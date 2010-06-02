ВР включила до порядку денного проект про судоустрій і статус суддів

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроект «Про судоустрій і статус суддів», внесений Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 із 432 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект був зареєстрований у парламенті 31 травня 2010-го року. За словами Президента, ухвалення та реалізація положень проекту нового закону про судоустрій і статус суддів стане основою подальшого проведення реформи судочинства.

Між тим у Блоці Юлії Тимошенко вважають, що законопроект про судоустрій та статус суддів спрямований на укріплення авторитарного режиму в Україні.

Як заявила також народний депутат від БЮТ Олена ШУСТІК, даний законопроект «суперечить всім рішенням КС щодо порядку призначення суддів на адміністративні посади та утворення вищих судів, а також Конституції та законодавству України”.