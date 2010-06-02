Суд ухвалив вирок членам банди міліціонерів-«перевертнів»

Апеляційний суд Київ днями ухвалив вирок у так званій «малій» справі банди «перевертнів», яка під керівництвом» колишнього співробітника УБОЗ Ігоря Гончарова займалася викраданням і вбивством людей, а також скоїла інші злочини.

Про це повідомляє газета «Сегодня» (№117 (3541) від 2 червня 2010 р.).

Як пише видання, «кримінальна справа багато в чому тримається на свідченнях одного з підсудних Юрія НЕСТЕРОВА, який кілька років був на волі і під охороною. Але торік суддя раптово, посилаючись на дивний лист із судової міліції «Грифон», узяв Юрія під варту... Решта «перевертнів», що перебувають під судом, про вбивства мовчать».

Апеляційний суд ухвалив вирок шістьом підсудним (доки вердикт набув законної сили, газета не публікує їх прізвища).

Як повідомила «Сегодня» адвокат Марія САМБУР, їх засудили за участь у трьох злочинах: подвійне вбивство у селі Щасливому під Києвом, пограбування валютниці в поїзді і викрадання громадянина Туреччини. У підсумку, виконавець вбивства М-в. одержав 15 років ув‘язнення, колишній офіцер УБОЗ, підлеглий Гончарова М., - 8 років, решта - різні терміни аж до звільнення від покарання.

При цьому «Сегодня» зазначає, що найнесподіванішим був вирок стосовно Ю.НЕСТЕРОВА - 6 років реального ув‘язнення. Хоча раніше оперативники і слідство його запевняли, що якщо дасть нормальні свідчення, то буде на волі, і терміни будуть умовними або з відстроченням вироку (про це і просив прокурор на цьому процесі).

Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи затримали більшість членів банди «перевертнів» у 2001 році. Тоді ж стосовно них була порушена кримінальна справа, але слідству не вдавалося довести ряд скоєних злочинів. Тому до суду були передані матеріали лише по доведених епізодах, а решта фактів була виділена в окрему кримінальну справу.

Члени «банди перевертнів» обвинувачуються за 15 статтями Кримінального кодексу України. Банда у складі 12 чоловік у 1997-2001 роках скоїла ряд викрадань і вбивств. До складу банди входили офіцери міліції, які у різний час звільнилися з органів внутрішніх справ.

І.Гончаров, колишній працівник МВС України, який знаходився під слідством Генпрокуратури за звинуваченням в організації злочинного угрупування, помер у серпні 2003 року за підозрілих обставин незабаром після того, як пообіцяв слідству дати свідчення, пов`язані зі справою про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.