Розслідування справи Гонгадзе буде завершене у липні-серпні

Розслідування кримінальної справи за фактом убивства журналіста Георгія Гонгадзе буде завершене у липні-серпні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, виступаючи на засіданні Громадської гуманітарної ради, що провоходить під головуванням Президента.

«Як генеральний прокурор, у присутності Президента хочу заявити, в липні-серпні будемо оголошувати про закінчення цієї кримінальної справи», - сказав О.МЕДВЕДЬКО

При цьому генеральний прокурор нагадав, що виконавці вбивства журналіста вже засуджені.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне осінню 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 року у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано. Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня 2009 року в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Зарубіжні експерти підтвердили, що фрагменти черепа, знайдені у місці, яке вказав колишній О.ПУКАЧ, належать Г.Гонгадзе.