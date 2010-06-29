Україну потягнуть до лондонського арбітражу

Компанія Avangardco Investments Public Limited, великий агрохолдинг, має намір звернутися до Лондонського арбітражного суду з позовом про стягнення 50-100 млн. дол. завданих ”ВТБ Банком” економічних збитків, а також до Державного комітету Великої Британії з нагляду за фінансовою діяльністю для проведення розслідування дій банку, пов`язаних із публікацією неправдивих даних про компанію.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний директор компанії Avangardco IPL Наталія ВАСИЛЮК.

Вона повідомила, що в червні ц.р. ”ВТБ Банк” розповсюдив прес-реліз, в якому містилися неправдиві дані про борги компанії перед банком, а також спотворена інформація про юридичні боргові відносини. Н.ВАСИЛЮК заявила, що, за оцінками аналітиків, такі заяви банку можуть призвести до дисконтування вартості компанії на 5-10% від її загальної вартості й сума збитків може становити 50-100 млн. дол.

Н.ВАСИЛЮК повідомила, що Avangardco IPL вже підписала угоду з лондонською юридичною компанією, яка готує подання до Лондонського арбітражного суду про стягнення економічних збитків із ”ВТБ Банк” (Київ). Також компанія готує звернення до Державної комісії Великої Британії з фінансового нагляду для проведення розслідування дій банку щодо розповсюдження неправдивої інформації. Гендиректор додала, що заяви й позов будуть подані до кінця цього тижня.

Нагадаємо, компанія Avangardco Investments Public Limited розмістила 20% акцій на Лондонській фондовій біржі. Це було первинне розміщення акцій компанії – за допомогою випуску глобальних депозитарних розписок (коефіцієнт обміну: 1 акція = 10 GDR).

Довідка УНІАН. Avangardco IPL – один із найбільших агрохолдингів в Україні. Компанія виробляє яйце куряче харчове та яєчні продукти. Виробничі підприємства компанії розташовані в 15 регіонах України. У 2009 році компанія експортувала свою продукцію до 16 країн світу, в основному, на Близький Схід та до Азії.