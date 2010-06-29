Правозахисники просять розібратися із самокаліцтвом у Вінницькому ІТТ

Вінницька правозахисна група публічно звертається до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА та до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням невідкладно створити спільну з громадськістю комісію для перевірки обставин, які спричинили самокаліцтво осіб, утримуваних у Вінницькому ізоляторі тимчасового тримання в період з 22 по 24 червня 2010 року.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Вінницької правозахисної групи.

Копія звернення правозахисники направили також в Адміністрацію Президента України.

Вони заявляють, що мають фотографії в‘язнів Вінницького ІТТ, зроблені нелегально невдовзі після масового побиття, яке мало там місце, та готові ці знімки продемонструвати й поширити у засобах масової інформації. Крім того, до уваги журналістів правозахисник можуть представити аудіоінтерв‘ю з учасниками указаних подій у Вінницькому ІТТ, яке було записано нелегально.

У заяві Вінницької правозахисної групи нагадується, що після оприлюднення нею 25 червня інформації про катування та масові самокаліцтва ув‘язнених Вінницького ІТТ Головне Управління МВС України у Вінницькій області оприлюднило заяву, в якій зокрема було сказано: «Перевірку достовірності фактів порушення прав затриманих здійснила спеціальна комісія під керівництвом начальника ГУ МВС в області генерал-майора міліції Валерія НОНІКА. … Встановлено, що Платон ПЛАТОНОВ навмисне підбурював ще чотирьох затриманих до здійснення самокаліцтв. Однак, ні Руслан ЗОЗУЛЯ, ні Дмитро МИСАК та Роман МАЙСТРУК з Віталієм ПЕТРАНОВСЬКИМ його не підтримали».

Після цього Вінницька правозахисна група спростувала цитовану заяву ГУ МВС України у Вінницькій області. Члени Громадської ради з дотримання прав людини при обласному управлінні МВС звернулися в письмовій формі до В.НОНІКА з проханням про невідкладну особисту зустріч для обговорення можливості проведення об‘єктивного громадського розслідування повідомлення про побиття в‘язнів Вінницького ІТТ.

“Проте, замість відвертої та зрозумілої реакції на звернення громадськості, керівництво ГУ МВС України у Вінницькій області продовжує викручуватися та брехати суспільству, намагаючись приховати справжні обставини та наслідки знущань над затриманими в ІТТ м.Вінниці в період з 22 по 24 червня 2010 року”, - заявляють у Вінницькій правозахисній групі.

Також правозахисники стверджують, що В.НОНІК ігнорує заклик членів Громадської ради при ГУ МВС України у Вінницькій області щодо організації об’єктивного спільного з громадськістю розслідування обставин вказаного інциденту, а вінницька міліція приховує від журналістів та правозахисників затриманих П.ПЛАТОНОВА, Р.ЗОЗУЛЮ, Д.МИСАКА, Р.МАЙСТРУКА та В.ПЕТРАНОВСЬКОГО.