У Кіровограді затримано продавця боєприпасів

У Кіровограді співробітники УБОЗ УМВС та Управління СБУ в області затримали «на гарячому» 45-річного місцевого жителя, який продав міліціонерам гранати марок Ф-1, РГД- 5, запали до них і кілька десятків набоїв до пістолета Макарова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Кіровоградській області.

Оперативну закупівлю боєприпасів вдалось реалізувати після місяця перемовин з продавцем. Чоловіка затримали на майданчику поблизу торговельного центра, як тільки він узяв до рук готівку.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконний збут зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв без відповідного дозволу), санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.