У Дніпропетровську затримано завідувача відділу бюро судмедекспертизи

24 червня співробітники СБУ “на гарячому” затримали завідувача відділу бюро судово-медичної експертизи, який отримав 1 тис. дол. від приватної особи за видачу їй висновку судмедексперта щодо середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Встановлено, що зловживаючи своїм посадовим становищем, зловмисник запровадив схему систематичного вимагання грошей з потерпілих, що потребують отримання висновків судово-медичної експертизи про такий ступінь тяжкості, який необхідний для порушення кримінальної справи.

У 2001 році цю особу вже було покарано за аналогічний злочин.

Хабарника взято під варту. Прокуратурою Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.