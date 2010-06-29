Генпрокуратура перевірить діяльність прокурора Львівщини

Генеральна прокуратура України перевірить діяльність прокурора Львівської області Олексія БАГАНЦЯ у зв’язку з публікаціями у ЗМІ, у тому числі щодо наявності в нього автомобіля з міліцейськими номерами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО на засіданні Громадської гуманітарної ради, відповідаючи на запитання заступника глави Адміністрації Президента Ганни ГЕРМАН щодо оцінки О.МЕДВЕДЬКОМ ситуації з О.БАГАНЦЕМ.

Він наголосив, що перед законом мають бути усі рівними, а прокурори у першу чергу мають виконувати закон, і це стосується й прокурора Львівської області.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, у Генпрокуратурі є звернення О.БАГАНЦЯ щодо фактів його незаконного фотографування.

«Але ми дамо оцінку діяльності БАГАНЦЯ за тими зйомками, публікаціями, у тому числі й автомобіля з міліцейськими номерами», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.