Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ називає недосконалою нинішню структуру апарату МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«Апарат управлінський у сучасних умовах, він такий не потрібен. Ми повинні більше влади або вирішення багатьох питань віддавати на міські, райвідділи, на УВС областей. Тому реформування центрального апарату відбуватиметься. Ми його зробимо більш оптимальним, що більше відповідає сучасним вимогам... Оскільки дуже багато критеріїв показників роботи, які по-старому вимагаються в міліції, вони не зараз визначальними для роботи міліції», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Міністр заявив: «Якщо ви запитаєте, чи задоволений я роботою міліції в цілому - я роботою міліції незадоволений».