На Дніпропетровщині судитимуть екс-заступника голови РДА

Прокуратура Солонянського району Дніпропетровської області передала до суду кримінальну справу щодо екс-заступника голови Солонянської райдержадміністрації, який отримав 5 тис. дол. хабара за оформлення документів на виділення земельної ділянки для розміщення АЗС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

У ході досудового слідства встановлено, що обвинувачений вимагав у приватного підприємця 10 тис. дол., але був затриманий під час одержання першої частини хабара.

Поки Солонянська райрада вирішувала питання про надання згоди на притягнення чиновника до кримінальної відповідальності та обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він з місця постійного проживання зник і був оголошений в розшук.

6 листопада 2009 року його було затримано на території Росії, а в квітні поточного року екстрадовано до України.

14 червня 2010 року затриманому було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту та пред’явлено обвинувачення.