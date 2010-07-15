На Київщині затримано дільничного інспектора міліції

Увчора близько 19.00 в одному із селищ Києво-Святошинського району Київської області працівники міліції затримали дільничного інспектора за підозрою у збуті наркотиків і зловживанні службовим становищем.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, прокуратура області проводить дослідчу перевірку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтями 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів» та 364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України.