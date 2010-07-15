Знайшовся голова земельної комісії Київради

Голова постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури Олексій ЄВЛАХ заявляє, що не затримувався правоохоронними органами в рамках розслідування кримінальної справи за фактом несанкціонованого втручання в електронний кадастр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам, прийшовши з невеликим запізненням на сьогоднішнє засідання Київради.

«Стосовно мене хочу сказати, що в моєму кабінеті обшуку не було, і всі ті заяви моїх колег, які стосувались моєї персони - або затримання, або обшуку в моєму кабінеті, - не мають жодної підстави», - сказав він.

За словами О.ЄВЛАХА, немає інформації стосовно того, що саме шукає СБУ в приміщеннях Київради.

Він також сказав, що йому нічого невідомо стосовно кримінальної справи, у зв’язку з якою СБУ здійснює дії в приміщенні Київради, і тому коментувати це не може.

О.ЄВЛАХ також відмовився коментувати стан свого здоров’я, пославшись на те, що це особисте.

Він включився в роботу сесії Київради і бере участь у голосуванні.

Як повідомлялося, 7 липня слідчі СБУ здійснювали виїмку необхідних слідству документів зі службових кабінетів чиновників Київської міської державної адміністрації в рамках розслідування кримінальної справи, яку було порушено за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді.

За інформацією прес-центра СБУ, справа фактова, «мова йде про виявлені порушення в земельній сфері».

Окремі ЗМІ повідомили, що після обшуку у земельному управлінні КМДА СБУ затримала голову комісії з питань земельних відносин О.ЄВЛАХА та секретаря комісії Сергія КРИМЧАКА.