Уряд тимчасово припинив присвоєння імен підприємствам

Кабінет міністрів тимчасово припинив розгляд матеріалів щодо присвоєння імен державним підприємствам, установам, організаціям та іншим об’єктам до законодавчого врегулювання питання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідну урядову постанову, розроблену Мін’юстом, ухвалено на засіданні уряду 15 липня.

За словами за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, на сьогодні відсутнє належне нормативно-правове регулювання питання присвоєння об‘єктам назв на відзнаку історичних подій, на честь державних і громадських організацій, а також імен особливо видатних державних, громадсько-політичних діячів, захисників Батьківщини, героїв праці, діячів науки і культури. Порядок фрагментарно регулюється нормативно-правовими актами, які є застарілими та не враховують реалій сучасного суспільно-політичного розвитку України.

О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що Міністерством юстиції разом з іншими центральними органами виконавчої влади вже розроблено проект Закону ”Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб”. Зазначений законопроект прийнято у першому читанні.

Майбутній закон має забезпечити належне нормативне регулювання питання, зокрема, встановити критерії присвоєння імен об’єктам з метою увічнення пам‘яті про осіб, які зробили вагомий внесок у розбудову української держави, розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.