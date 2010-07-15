Уряд тимчасово припинив присвоєння імен підприємствам
До законодавчого врегулювання питання
Кабінет міністрів тимчасово припинив розгляд матеріалів щодо присвоєння імен державним підприємствам, установам, організаціям та іншим об’єктам до законодавчого врегулювання питання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідну урядову постанову, розроблену Мін’юстом, ухвалено на засіданні уряду 15 липня.
За словами за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, на сьогодні відсутнє належне нормативно-правове регулювання питання присвоєння об‘єктам назв на відзнаку історичних подій, на честь державних і громадських організацій, а також імен особливо видатних державних, громадсько-політичних діячів, захисників Батьківщини, героїв праці, діячів науки і культури. Порядок фрагментарно регулюється нормативно-правовими актами, які є застарілими та не враховують реалій сучасного суспільно-політичного розвитку України.
О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що Міністерством юстиції разом з іншими центральними органами виконавчої влади вже розроблено проект Закону ”Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб”. Зазначений законопроект прийнято у першому читанні.
Майбутній закон має забезпечити належне нормативне регулювання питання, зокрема, встановити критерії присвоєння імен об’єктам з метою увічнення пам‘яті про осіб, які зробили вагомий внесок у розбудову української держави, розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.