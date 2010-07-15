У зростанні злочинів винні зміни у законодавстві?

Заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК пояснює зростання реєстрації злочинів змінами у законодавстві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, з минулого року, за статистикою МВС, спостерігається збільшення кількості реєстрації подій з ознаками злочинів, зокрема, їх кількість збільшилась майже на третину.

Він додав, що зростання кримінальних проявів відбулося у всіх без винятку регіонах країни.

Заступник міністра заявив, що причиною такого зростання є, насамперед, збільшення у 2,5 рази кількості зареєстрованих крадіжок.

Він пояснив, що це обумовлено змінами у законодавстві, а саме - суттєвим зменшенням розміру збитків під час кваліфікації злочину.

За інформацією заступника міністра, впродовж першого півріччя цього року було зареєстровано 124,9 тис. крадіжок чужого майна, що на 73,9 тис. більше, ніж за такий же період 2009 року, коли сума викраденого майна, з якого наставала кримінальна відповідальність, становила понад 900 грн.

В.ФАРИННИК запевнив, що загальне зростання кількості зареєстрованих злочинів обумовлено саме цим фактором, оскільки за 6 місяців цього року всього зареєстровано 256,9 тис. злочинів, що на 63,2 тис. більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Заступник міністра додав, що спільно з прокуратурою МВС вже підготувало пропозиції, викладені у відповідному законопроекті, стосовно збільшення межі настання кримінальної відповідальності за викрадення чужого майна, оскільки, за його словами, суто математичне збільшення кількості зареєстрованих злочинів не відповідає реальному стані справ у країні.

Як повідомлялося, в червні 2009 року Верховна Рада знизила мінімальну вартість майна, за крадіжку якого настає кримінальна відповідальність, з 907 грн. 50 коп. до 60 грн. 50 копійок.

ВР встановила, що крадіжка майна вважається дрібною, якщо вартість такого майна не перевищує 0,2 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (60 грн. 50 коп). За таку крадіжку передбачена адміністративна відповідальність, а за крадіжку майна, вартість якого перевищує вказану суму, настає кримінальна відповідальність.