До вересня в Україні буде новий кодекс держслужбовців

До вересня в Україні набуде чинності новий кодекс етики поведінки державних службовців

Як повідомили УНІАН у Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету міністрів України, триває робота над новою редакцію “Загальних правил поведінки державних службовців”, що має стати кодексом етики поведінки українських чиновників.

Опрацювання документа відбувається з урахуванням рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи, у яких зазначається, що такий кодекс поведінки “має заповнювати прогалину між абстрактними приписами законодавства, які є загальними принципами поведінки, та конкретними рекомендаціями і правилами поведінки у повсякденно виникаючих ситуаціях”.

”Новий кодекс етики передбачатиме конкретні моделі поведінки державного службовця у ситуації, що може призвести до корупційних проявів (конфлікт інтересів, подарунки, пропозиції щодо надання певних благ, наприклад квитки на спортивні змагання, вечеря у ресторані тощо), та регламентуватиме правила поведінки державних службовців в цих ситуаціях”, заявляють у Бюро з питань антикорупційної політики.

Наголошується, що усі дії чиновника будуть чітко формалізовані та обмежені рамками закону, а відхилення від стандартів, передбачених кодексом, вважатиметься правопорушенням.

”Порушення вимог кодексу каратиметься різними санкціями – від дисциплінарних (звільнення з державної служби) до адміністративно- чи кримінально-правових, у залежності від ступеню тяжкості проступку”, заявляють у бюро.

Як очікується, нові етичні стандарти поведінки службовців набудуть чинності до вересня.