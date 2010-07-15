Крамаренко очолив державну виконавчу службу Херсонщини

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Міністр юстиції Олександр Лавринович підписав наказ про призначення Олександра Крамаренка заступником начальника Головного управління юстиції – начальником відділу державної виконавчої служби Херсонської області. До призначення на посаду 46-річний О.Крамаренко обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу державної виконавчої служби Садовського районного управління юстиції Херсонської області. *** Відповідно до Закону України «Про державну виконавчу службу» Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів, третейських судів та інших органів.

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