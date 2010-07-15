Київрада звернеться щодо захисту прав дітей

Депутати Київради звернуться до Президента України, Верховної Ради і Кабінету міністрів з метою захисту конституційних прав та інтересів дітей, які втратили одного з батьків (матері).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за таке рішення сьогодні проголосували 98 депутатів на пленарному засіданні V сесії VI скликання.

У зверненні йдеться, що депутати Київради стурбовані проблемою захисту конституційних прав батьків-одинаків, які виховують дитину-напівсироту, проте соціальні гарантії для захисту дітей напівсиріт, яких виховують батьки, не регламентуються чинним законодавством.

«Соціальна політика міської влади не лише завжди була, є і буде пріоритетною сферою. Крім того, у цьому питанні ми є безперечно і новаторами, і наполегливими ініціаторами важливих змін, доповнень та нововведень до політики соціального захисту як у нашому місті, так і держави в цілому», - сказав секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

У зверненні пропонується надати дітям, які втратили одного з батьків, статусу напівсироти і встановити такі пільги: виплату грошової допомоги у розмірі двох прожиткових мінімумів; безкоштовне відвідування дитячих дошкільних закладів; безкоштовне харчування дітей шкільного віку, оздоровлення, відвідання дитячих гуртків, секцій тощо; пільги при вступі до вищих навчальних закладів; пільгова черга на житло; пільги при сплаті комунальних послуг; пільговий проїзд дітей по території України.

За словами голови постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Алли ШЛАПАК, пільги, які пропонується затвердити на державному рівні уже надаються дітям-напівсиротам, які втратили батька, проте аналогічні пільги не передбачені для дітей-напівсиріт, які втратили матір.

«Внесення таких змін до чинного законодавства не замінить втрату одного з батьків, проте допоможе дітям батьків-одинаків жити гідним життям щасливої дитини», - сказала А.ШЛАПАК.