До КС надійшло подання парламенту Криму

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо свободи пересування громадян України та іноземців на території України.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, парламент Криму просить офіційно розтлумачити положення ст. 33 Конституції України, ст. 2 Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 року № 1382 – IV.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення у секретаріат суду.

Як відомо, стаття 33 Конституції передбачає, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 2 Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” передбачає, що громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.

Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їхнього обмеження.