Політреформа-2004 була ухвалена з порушенням процедури

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що в 2004 році процедура ухвалення змін до Конституції була порушена.

Про це він заявив сьогодні, повідомляється на сайті Партії регіонів.

«Усі без винятку парламентські фракції дуже сумніваються в тому, що зміни 2004 року були прийняті конституційно і легітимно», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, нинішні зауваження парламентаріїв стосуються тільки процедури прийняття закону і не зачіпають його змісту.

На користь скасування політреформи, за словами міністра, ще в 2004-2005 роках висловлювалася Рада Європи. «У резолюції від 5 жовтня 2005 року, зокрема, йшлося, що ПАРЄ висловлює глибоке розчарування з приводу того, що конституційні зміни від 8 грудня 2004 року прийняті як частина пакетної домовленості для припинення політичної кризи і містять положення, що не раз визнавалися невідповідними принципам демократії і верховенства права», – нагадав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, до КС звернулися 252 народних депутатів щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222–IV.

Тоді ВР внесла зміни до Основного Закону, перетворивши Україну на парламентсько-президентську державу. Повноваження глави держави були дещо обмежені. Відповідно до змін, Кабінет міністрів України став найвищим органом у системі органів виконавчої влади. Уряд відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді в межах, передбачених цією Конституцією.